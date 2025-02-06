Делегация Туркменистана посетила Катар для налаживания сотрудничества в сферах туризма и миграции

Делегация Туркменистана во главе с заместителем начальника Государственной миграционной службы с 3 по 4 февраля совершила рабочий визит в город Доха Государства Катар.

Визит организован с целью проведения переговоров в сферах туризма и миграции для налаживания двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте миграционной службы.

В рамках визита были проведены встречи с представителями соответствующих ведомств Катара, в ходе которых глава туркменской делегации отметил гуманитарную политику, проводимую Туркменистаном.

В ходе встреч состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах и возможностях двустороннего сотрудничества Туркменистана и Катара, отмечает источник.