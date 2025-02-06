В Туркменистане объявлена международная олимпиада по теоретической механике

В Туркменистане открыт набор на участие в IV Открытой международной интернет-олимпиаде по дисциплине «Теоретическая механика» среди студентов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежья вне зависимости от специальности и года обучения в вузах. Организатор — Государственный энергетический институт Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», олимпиада будет проходить в форме индивидуального и командного соревнований с 10 по 15 марта.

Регистрация участников открыта на сайте института до 5 марта .

От каждого вуза в индивидуальном туре могут принять участие не более 10 студентов, в командных соревнованиях – 1 или 2 команды в составе до 5 учащихся. Команды также могут быть сборными, сформированными из студентов нескольких вузов.

Задачи индивидуальной и командной олимпиад будут размещены на сайте института в день проведения олимпиады.

Международная олимпиада будет проходить на туркменском, русском и английском языках.

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