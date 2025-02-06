В Туркменистане идет регистрация на участие в международной олимпиаде по сопромату

В Туркменистане идет набор на участие в IV Открытой международной интернет-олимпиаде по дисциплине «Сопротивление материалов» среди студентов высших учебных заведений страны и зарубежья. Участие открыто для всех увлеченных предметом студентов, вне зависимости от их направления подготовки и специализации в вузах.

Организатор — Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Регистрация участников завершается 15 марта.

Олимпиада состоится 18 марта и будет проходить в виде индивидуальных соревнований в онлайн-формате. Для участников подготовлено 6 задач, на решение которых отводится 120 минут.

Рабочие языки олимпиады — туркменский, английский и русский.

Подробная информация об олимпиаде размещена на сайте института, а также доступна по телефонам: (+99312) 28-18-05, (+99365) 814482 и электронной почте: tdbgiob@gmail.com.