В Посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась встреча с руководством Tabani Group

В Посольстве Туркменистана в Исламабаде 4 февраля проведена встреча с председателем компании Tabani Group Хумзой Якубом Табани и исполнительным директором Хатимом Якубом Табани. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства.

Посол А.Мовламов рассказал о миротворческой политике руководства Туркменистана, в том числе о реализации Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Было отмечено, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью поддержал данную Концепцию, отметив ее важность на международной арене.

Также посол подчеркнул значимость реализации совместных энергетических проектов, которые будут способствовать укреплению мира и безопасности в регионе и за его пределами.

Руководители Tabani Group высоко оценили внешнюю и внутреннюю политику Туркменистана и выразили желание принимать активное участие в укреплении отношений между Пакистаном и Туркменистаном, оказывая всевозможную помощь в развитии и расширении торгово-экономических связей между двумя странами, отмечает источник.