В Алматы отметили 30-летие Туркменского общественно-культурного центра

В городе Алматы отметили 30-летие Туркменского общественно-культурного центра и 30-летие Ассамблеи народа Казахстана.

Празднования состоялись 30 января в Доме дружбы, сообщает МИД Туркменистана.

Среди гостей мероприятия присутствовали представители Гуманитарной ассоциации туркмен мира, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, представители дипломатический миссий, Президент Фонда культуры тюркских народов, этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана, представители Акимата г. Алматы, МИД Республики Казахстан, а также общественные деятели и СМИ.

Представители Посольства Туркменистана в Республике Казахстан ознакомили участников с планируемыми мероприятиями по случаю 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана и объявления Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Для участников мероприятия был продемонстрирован видеоролик о достижениях Туркменистана, отмечает источник.