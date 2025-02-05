Туркменские компании участвуют в международной выставке «Продэкспо-2025» в Москве

Ведущие туркменские компании-производители кондитерских изделий представили свою продукцию на международной выставке «Продэкспо-2025», открывшейся в московском «Экспоцентре».

Как сообщает интернет-газета Turkmenistan.ru, известные бренды Akgar, Balam, Hasar, Ýüpekçi, Kilwan, Bars и Täze aý демонстрируют широкий ассортимент продукции – от шоколадных конфет и батончиков до безалкогольных напитков и различных видов сахара.

По данным издания, продукция туркменских производителей перестала быть экзотикой на прилавках московских магазинов. Многие российские ритейлеры проявляют заинтересованность в установлении долгосрочных партнерских отношений с компаниями Туркменистана.

Международный форум «Продэкспо-2025» организован при поддержке Минсельхоза и Минпромторга России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Всего в выставке принимают участие более 3200 компаний из 36 стран мира.