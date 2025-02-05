Туркменистан вошел в тройку крупнейших импортеров узбекской хурмы в 2024 году

Узбекистан в 2024 году увеличил экспорт хурмы в 1,4 раза по сравнению с годом ранее, до 85,7 тысячи тонн, главными импортерами по итогам года стали Россия, Казахстан и Туркменистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Узбекистана по статистике.

Согласно официальным данным, среди стран-импортеров хурмы в 2024 году первое место занимает Россия – 64,344 тысячи тонн. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (15,3 тысячи тонн) и Туркменистан (3,3 тысячи тонн).