Сердар Бердымухамедов утвердил состав туркмено-турецкой межправкомиссии с туркменской стороны

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив состав Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает TDH.

Документ подписан в целях последовательного наращивания партнёрства между Туркменистаном и Турецкой Республикой.

Ранее сообщалось, что 8-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде 19-20 февраля.