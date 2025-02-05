Преподаватель из Туркменистана изучает инклюзивную систему образования в Великобритании

Преподаватель Туркменского национального института мировых языков Мырат Мяликов наряду с 26 педагогами из стран Центральной Азии принял участие в программе повышения квалификации, организованной с 26 января до 1 февраля Норвичским институтом образования, Англия.

Программа направлена на углубленное изучение системы образования Великобритании, управления школами и стратегических способов развития инклюзивности.

В рамках программы были организованы занятия по изучению опыта работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, а также продемонстрированы эффективные подходы, основанные на «Плане образования, здравоохранения и ухода» и альтернативной практике.

До 8 февраля М.Мяликов принимает участие в проекте «Английский язык и инклюзивность» в Университете Ноттингем Трент. Этот проект включает информирование преподавателей об инклюзивных методах обучения, ознакомление с поддержкой разных учащихся и развитием равенства в англоязычном образовании.

Знания, полученные в результате проекта, станут ценным источником для развития существующих подходов к обучению, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.