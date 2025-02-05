Посол Туркменистана принял участие во встрече Лаврова с дипломатами стран СНГ

Посол Туркменистана в Москве Эсен Айдогдыев участвовал в традиционной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, где обсуждались итоги сотрудничества за 2024 год и планы на предстоящий период. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

На встрече, в которой также приняли участие главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, были рассмотрены результаты российского председательства в СНГ.

Дипломаты обсудили ключевые задачи на 2025 год, объявленный Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основное внимание было уделено укреплению внешнеполитической координации, расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействию в сфере безопасности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Участники также выразили поддержку председательству Республики Таджикистан в СНГ в текущем году.