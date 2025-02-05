Глава МИД Туркменистана провел встречу с Президентом Казахстана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе визита в Астану встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи Мередов передал Президенту Казахстана теплые приветствия Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава Казахстана выразил признательность и ответные теплые приветствия руководству Туркменистана, а также поздравил страну с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув при этом значимость 30-летия нейтралитета Туркменистана.

Отмечается, что Токаев высоко оценил уровень развития казахско-туркменских связей по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Он также заявил, что Казахстан намерен и далее оказывать твердую поддержку осуществлению международных инициатив Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе в сфере энергетики и транспорта.