Газета «Нейтральный Туркменистан» объявила творческий конкурс

Творческий конкурс на тему «Исконные традиции туркмен – в основе нейтралитета» объявила редакция газеты «Нейтральный Туркменистан».

В конкурсе, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, могут принять участие все желающие граждане страны.

Творческие работы должны раскрывать значение деятельности Президента Сердара Бердымухамедова в эпоху независимости, а также важность нейтрального статуса Туркменистана на основе традиций и обычаев туркменского народа.

Неопубликованные ранее статьи, рассказы, стихотворения, репортажи, интервью, эссе, фоторепортажи можно отправлять на адрес редакции в течение всего года.

В декабре состоится подведение итогов конкурса. Победители и призеры получат дипломы и специальные призы.