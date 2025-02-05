В Туркменистане зафиксирован рост экспорта сельхозпродукции
Государственная таможенная служба Туркменистана на основе анализа данных статистики за 2024 год отмечает увеличение экспорта товаров из Туркменистана, значительную долю которого составляет сельскохозяйственная продукция.
Так, общий объем отправленных в зарубежные страны томатов составил 149 тысяч тонн. По сравнению с 2022 годом экспорт тепличных помидоров вырос на 43%. При этом 56% от общего объема экспорта томатов отправлено в Российскую Федерацию, около 28% — в Казахстан и более 11% — в Кыргызстан.
За 2024 год в соседние страны был экспортирован широкий ассортимент кондитерских изделий, фасованных овощей и фруктов, а также безалкогольных напитков. На экспорт были отправлены также чечевица, лук, фрукты и виноград.
Все экспортеры страны могут воспользоваться услугами портала «Единое окно для экспортно-импортных операций», который в Туркменистане запущен в 2024 году. Таким образом, ускорится процесс прохождения таможенных процедур, сократятся временные издержки, отмечает источник.