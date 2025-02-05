В ЕС начал действовать закон о регулировании ИИ

В Европейском союзе начал действовать первый в мире комплексный закон, регулирующий использование технологий искусственного интеллекта, сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на CNBC.

Хотя законодательная база была утверждена еще в августе 2024 года, ключевые ограничения и требования вступили в силу только 2 февраля 2025 года. Новые правила устанавливают четкие границы применения ИИ и предусматривают серьезные санкции за их нарушение.

Регулирование запрещает использование технологий ИИ, которые могут нести потенциальную угрозу правам граждан. Под запрет попали системы социального рейтинга, технологии распознавания лиц в реальном времени, а также ИИ-системы, осуществляющие классификацию людей по разным признакам. Кроме того, закон ограничивает использование манипулятивных ИИ-технологий.

За несоблюдение требований предусмотрены существенные штрафы — до 35 миллионов евро или 7% от годового оборота компании в глобальном масштабе. Конкретный размер взыскания будет определяться характером нарушения и масштабом бизнеса.

По словам главы отдела общественной политики ЕС Тасоса Стампелоса, текущее внедрение закона — это только начало процесса регулирования. Он отметил, что эффективность соблюдения требований будет зависеть от дополнительных нормативных актов, стандартов и руководств, которые последуют за основным законом и детально определят механизмы его реализации.