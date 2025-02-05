В Ахалском велаяте объявлен тендер на строительство новых социальных объектов

Хякимлик Ахалского велаята Туркменистана объявил тендер на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в регионе. Проект включает возведение новых госпиталей, Домов здоровья, детских садов и школ, а также развитие систем водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Согласно информации, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан», программа строительства охватит различные населенные пункты этрапов Ахалского велаята. Помимо строительства новых объектов, планируется реконструкция и благоустройство уже существующей инфраструктуры.

Заинтересованные юридические лица могут направлять свои заявки в Управление капитального строительства Ахалского велаята, расположенное в городе Анау. Для получения дополнительной информации участники тендера могут обращаться по телефонам: (+993 137) 3-34-17, 3-35-40.