IT-компания Dell возвращает персонал к офисной работе

Один из крупнейших производителей компьютерной техники Dell объявил о прекращении политики удаленной работы для своих сотрудников. Согласно новым правилам, вступающим в силу с начала марта 2025 года, персонал компании, проживающий в радиусе часовой доступности от офисов Dell, будет обязан присутствовать на рабочем месте все пять дней в неделю, пишет gazeta.ru.

В корпоративной рассылке глава компании Майкл Делл обосновал это решение преимуществами живого общения между сотрудниками. По его словам, даже короткий личный разговор может оказаться эффективнее многодневной электронной переписки, несмотря на все достижения современных технологий.

Примечательно, что данное решение контрастирует с позиционированием продуктов самой компании – Dell продолжает активно продвигать на рынке решения для удаленной работы, подчеркивая их положительное влияние на производительность труда и экономическую эффективность как для работников, так и для работодателей.

К моменту введения новой политики часть сотрудников Dell, занятых в сфере продаж, производства и инженерных разработок, уже перешла на офисный формат работы. Подобные изменения в организации рабочего процесса наблюдаются и у других технологических гигантов – аналогичные требования недавно ввели Amazon, AT&T, Stellantis и JP Morgan.