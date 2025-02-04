Туркменистан предложил Эфиопии развивать межпартийное сотрудничество

Делегация Туркменистана во главе с Председателем Демократической партии Ата Сердаровым посетила Эфиопию, где приняла участие во Втором Конгрессе правящей «Партии Процветания» и провела ряд важных встреч на высшем уровне, включая переговоры с Президентом страны Тайе Ацке-Селассие. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе трехдневного визита туркменская сторона выступила с инициативой установления партнерских отношений между Демократической партией Туркменистана и «Партией Процветания» Эфиопии. На встрече с Государственным министром иностранных дел Эфиопии Мисгану Арга Моачем обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также было передано приглашение на Форум Международного года мира и доверия, который запланирован к проведению в Ашхабаде в декабре текущего года.

Кульминацией визита стала встреча с Президентом Эфиопии, в ходе которой были переданы приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Президент Эфиопии выразил признательность за теплые пожелания и передал ответные дружественные приветствия.