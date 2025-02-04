Туркменистан впервые представит спортсменов в шорт-треке и фигурном катании на Азиатских играх

На IX зимних Азиатских играх, которые пройдут с 7 по 14 февраля в китайском Харбине, Туркменистан дебютирует сразу в двух видах спорта. Впервые в истории страны на соревнованиях такого уровня выступят туркменские шорт-трекисты и фигуристы, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Отмечается, что туркменская делегация в составе 37 человек (25 спортсменов) в субботу прибыла на соревнования транзитом через Пекин. В шорт-треке честь страны будет защищать Пена Атаев, золотой медалист международного юношеского турнира в Пхёнчхане 2015 года. В женском одиночном фигурном катании выступят двукратная чемпионка Туркменистана Лариса Вахитова и участница первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в 2019 году в Южно-Сахалинске Айна Экаева.

Помимо новых дисциплин, Туркменистан также представлен в хоккейном турнире, где национальная сборная под руководством Ильяса Велиева сыграет в группе «С» против команд Гонконга, Индии и Макао. Первый матч туркменские хоккеисты проведут 5 февраля против сборной Макао.

Предстоящие Игры в Харбине станут рекордными по числу участников – ожидается прибытие 1275 спортсменов из 34 стран, которые разыграют 64 комплекта медалей в 11 видах спорта.