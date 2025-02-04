Торгово-промышленные палаты Туркменистана и земли Саар планируют наладить сотрудничество

В ходе рабочего визита консула Туркменистана в ФРГ Мурада Озбекбаева в федеральную землю Саар состоялась его встреча с членом правления Торгово-промышленной палаты Саара Оливером Шмиттом и руководителем отдела по внешней торговле ТПП Оливером Гроллем.

Во время переговоров собеседники подчеркнули важность установления прямых контактов между торгово-промышленными палатами Туркменистана и земли Саар, а также представителями деловых кругов обеих сторон. Обсуждались перспективы участия компаний Саара в различных торгово-экономических мероприятиях, проводимых как в Туркменистане, так и за его пределами.

В числе перспективных направлений сотрудничества были обозначены энергетика, машиностроение, фарминдустрия и хай-тек технологии.

ТПП земли Саар, в состав которой входят около 50 тысяч компаний и частных предпринимателей, обозначила предметный интерес в налаживании контактов с бизнес-кругами Туркменистана, сообщается на сайте туркменского консульства.

Ранее мы сообщали, что Консул Туркменистана в ФРГ посетил с рабочим визитом федеральную землю Саар.