Консул Туркменистана в ФРГ посетил с рабочим визитом федеральную землю Саар

Консул Туркменистана в ФРГ Мурад Озбекбаев 28-30 января совершил рабочий визит в федеральную землю Саар.

Как сообщается на сайте консульства, в рамках посещения города Саарбрюккена М.Озбекбаев встретился со статс-секретарем по европейским делам, главой Государственной канцелярии земли Саар Давидом Линдеманном. Стороны отметили значимость налаживания межрегиональных контактов, а также рассмотрели перспективы взаимодействия между Туркменистаном и землей Саар в областях, представляющих обоюдный интерес.

Были обсуждены возможности организации двусторонних визитов на различных уровнях, а также проведения совместных мероприятий в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в рамках рабочего визита консул встретился с членом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, заслуженным коневодом Туркменистана, директором коневодческой фирмы Jacob Pferdezucht GbR Катариной Якоб.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития конного спорта в Туркменистане, а также обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях, посвященных Национальному празднику туркменского скакуна, в том числе и участие ахалтекинских коней в международных соревнованиях за рубежом, в частности, в Германии.

Г-жа Катарина Якоб является давним поклонником ахалтекинской породы скакунов, а также владельцем ахалтекинцев, которых она тренирует в конкуре, выездке и троеборье. Ее питомцы успешно выступали на соревнованиях в Германии и других странах Европы, завоевывая призовые места, отмечает источник.