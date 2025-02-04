Завод на севере Туркменистана изготавливает лицензионные запчасти для сельхозтехники

Завод на севере Туркменистана изготавливает лицензионные запчасти для сельхозтехники

На ремонтном заводе производственного объединения «Дашогузобахызмат» изготавливается более 10 лицензионных видов запасных частей для различного сельскохозяйственного оборудования. В их числе наральники и лапки культиватора, лемех плуга трактора марки «CLAAS», два вида зубьев для бороны. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Также на заводе производится технический кислород, используемый, в том числе и для нужд самого предприятия. Специалисты завода могут по необходимости, на основе заказов изготовить в ограниченном количестве и другие виды запчастей.

Высокому качеству продукции способствует установленное на заводе современное оборудование.

Постоянный круг клиентов завода — производственные предприятия объединения «Дашогузобахызмат», дайханские объединения и частные дайханские хозяйства Дашогузского велаята, отмечает источник.