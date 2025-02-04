Завод на севере Туркменистана изготавливает лицензионные запчасти для сельхозтехники

На ремонтном заводе производственного объединения «Дашогузобахызмат» изготавливается более 10 лицензионных видов запасных частей для различного сельскохозяйственного оборудования. В их числе наральники и лапки культиватора, лемех плуга трактора марки «CLAAS», два вида зубьев для бороны. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Также на заводе производится технический кислород, используемый, в том числе и для нужд самого предприятия. Специалисты завода могут по необходимости, на основе заказов изготовить в ограниченном количестве и другие виды запчастей.

Высокому качеству продукции способствует установленное на заводе современное оборудование.

Постоянный круг клиентов завода — производственные предприятия объединения «Дашогузобахызмат», дайханские объединения и частные дайханские хозяйства Дашогузского велаята, отмечает источник.