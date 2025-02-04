В Туркменистане планируют увеличить количество заправочных станций

В Туркменистане предпринимаются шаги по дальнейшему увеличению количества точек заправочных станций. Об этом в ходе заседания правительства 31 января сообщил вице-премьер Батыр Аманов, передает TDH.

«Заместитель председателя Кабинета Министров Б.Аманов в ходе заседания правительства отчитался о мерах, направленных на дальнейшее повышение качества услуг по обеспечению потребителей нефтепродуктами.

Как сообщалось, в рамках социально-экономического развития страны проводится масштабная работа по созданию в столице и велаятах новых жилых комплексов, промышленных зон и различных производств.

В этой связи, отметив, что предпринимаются эффективные шаги по дальнейшему увеличению количества точек обслуживания потребителей нефтепродуктов, вице-премьер вынес на рассмотрение Президента Туркменистана соответствующее предложение», – говорится в сообщении.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране создаются современные службы по снабжению топливом отечественных потребителей и транзитного транспорта.

В целях дальнейшего совершенствования предоставляемых услуг Президент Туркменистана, одобрив представленное предложение, поручил вице-премьеру принять надлежащие меры в данном направлении.