В посольстве Туркменистана в Москве прошла встреча с оргкомитетом фестиваля «Звуки дутара»

Сегодня состоялась встреча посла Туркменистана в Российской Федерации Эсена Айдогдыева с представителями оргкомитета Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара».

В ходе встречи были рассмотрены возможности организации в Международный год мира и доверия совместных мероприятий в России, в которых примут участие как туркменские исполнители, так и студенты, обучающиеся в стране.

Данная встреча открывает работу организационного комитета IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и «Международному году мира и доверия».

Основные события празднования будут включать совместные концерты России и Туркменистана, конференции, выставки и конкурсы живописи, которые состоятся в Московской государственной консерватории, Российской академии художеств и Центре Восточной литературы, а также конкурсы для чтецов и композиторов.

По завершении конкурсов планируется выпуск «Музыкально-иллюстративного сборника». В конце октября и начале ноября традиционно будут проведены музыкальные соревнования, которые с каждым годом приобретают все большую популярность как в России, так и в Туркменистане, сообщается в пресс-релизе оргкомитета фестиваля «Звуки дутара».

В заключении участники встречи выразили уверенность, что Девятый фестиваль «Звуки дутара» станет не только праздником музыки, но и платформой для дальнейшего культурного диалога, способствующего укреплению дружбы между народами.

Напомним, что в восьми прошедших фестивалях «Звуки дутара» приняло участие более 1000 музыкантов-исполнителей, а также хореографические и хоровые коллективы из Армении, Азербайджана, Гватемалы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Южной Кореи, Японии и других стран. Международный фестиваль «Звуки дутара» служит важным мостом, укрепляющим традиции дружбы и духовной близости между народами.