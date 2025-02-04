В посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась встреча послов

В посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась встреча с послами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Пакистане. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства в Пакистане.

Дипломаты обменялись мнениями о дальнейшем укреплении сотрудничества между странами Центральной Азии, Азербайджаном и Пакистаном.

В том числе обсуждались способы реализации энергетического, торгового, транспортного и транзитного потенциала в отношениях с Пакистаном, отмечает источник.