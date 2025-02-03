Samsung гарантирует 7 лет обновлений для 10 моделей смартфонов и планшетов
Samsung подтвердила, что десять моделей смартфонов и два планшета будут получать обновления в течение семи лет.
Ресурс Sammobile отмечает, что пока перечень устройств с такой длительной поддержкой ограничен, но он будет расширяться с выходом новых моделей.
По слухам, даже среднеуровневые смартфоны Samsung в будущем смогут рассчитывать на шесть лет обновлений.
А пока что в список вошли флагманы серии Galaxy S24 и S25, а также складные устройства:
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 Edge;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6.
Среди планшетов поддержку получат Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.
Samsung остается одним из немногих производителей Android-устройств, предлагающих столь длительную программную поддержку. Это решение может стать важным аргументом для пользователей, выбирающих устройства с долгосрочной перспективой использования.