Samsung гарантирует 7 лет обновлений для 10 моделей смартфонов и планшетов

Samsung подтвердила, что десять моделей смартфонов и два планшета будут получать обновления в течение семи лет.

Ресурс Sammobile отмечает, что пока перечень устройств с такой длительной поддержкой ограничен, но он будет расширяться с выходом новых моделей.

По слухам, даже среднеуровневые смартфоны Samsung в будущем смогут рассчитывать на шесть лет обновлений.

А пока что в список вошли флагманы серии Galaxy S24 и S25, а также складные устройства:

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6.

Среди планшетов поддержку получат Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung остается одним из немногих производителей Android-устройств, предлагающих столь длительную программную поддержку. Это решение может стать важным аргументом для пользователей, выбирающих устройства с долгосрочной перспективой использования.