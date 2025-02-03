OpenAI обновила бесплатный ChatGPT: ИИ стал точнее и «умнее по всем параметрам»

OpenAI представила обновление модели GPT-4o, на которой работает ChatGPT, включая его бесплатную версию. Компания заявляет, что теперь нейросеть стала «умнее по всем параметрам», а также получила более свежую информацию и улучшенные аналитические способности.

Одним из главных изменений стало улучшение навыков работы с задачами по STEM-дисциплинам — науке, технологиям, инженерии и математике. Теперь ChatGPT лучше справляется с написанием кода и анализом сложных технических вопросов.

Кроме того, модель обучена на более свежих данных и может ссылаться на информацию до июня 2024 года. Это расширяет её возможности при обсуждении современных тенденций.

Обновление также улучшило обработку изображений. ChatGPT стал лучше анализировать загружаемые пользователями графики и диаграммы, а также давать более точные рекомендации по их редактированию.

Наконец, чат-бот теперь активнее использует эмодзи в ответах, если пользователь применяет их в запросах.