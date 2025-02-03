Apple достигла отметки в 1 млрд подписок и заработала на сервисах $100 млрд в 2024 году

Apple объявила, что количество подписок на её платные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Music и TV+, превысило 1 млрд в 2024 году. Доход компании от услуг достиг $100 млрд, что позволило компенсировать снижение продаж iPhone в Китае.

В четвёртом квартале 2024 года Apple зафиксировала рекордную выручку от сервисов в $26,3 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Общий доход компании за этот период вырос на 4%, составив $124,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 7,1% до $36,33 млрд.

Продажи iPhone в Китае снизились на 11,1% до $18,51 млрд из-за усиления конкуренции со стороны местных производителей. Глава Apple Тим Кук объяснил это отсутствием Apple Intelligence в Китае и на нескольких других ключевых рынках рынке. Он пока доступен на английском в семи странах, поддержка китайского языка ожидается в конце 2025 года.

Выручка от продажи Mac и iPad благодаря выходу новых моделей выросла на 15%.