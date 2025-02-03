Члены группы Galkynyş награждены 10-дневной путевкой в Авазу – туркменскую жемчужину Каспия

В ходе торжественной церемонии в честь победы Группы национальных конных игр «Галкыныш» на 47-м Международном цирковом фестивале в городе Монте-Карло Княжества Монако от имени Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули были сделаны подарки.

А именно, Группа национальных конных игр «Галкыныш» награждена 10-дневной путевкой в оздоровительный центр «Даянч» в Национальной туристической зоне «Аваза», а также им в дар переданы высокотехнологичное оборудование, комплекты спортивной одежды и прекрасный туркменский ковер. Об этом сообщает ТДХ.

Напомним, что в честь победы группа «Галкыныш» получила денежный приз в 17 000 евро от Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, а также 3 миллиона манатов от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.