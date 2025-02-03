Туркменские специалисты изучили методы комплексного анализа в области энергетики и климата

Представители Туркменистана приняли участие в третьем и заключительном региональном тренинге по комплексному анализу в области энергетики и климата, который был организован в Алмате проектом Европейского Союза «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA).

Тренинг собрал молодых специалистов и национальных экспертов из профильных министерств и агентств Центральноазиатского региона. Участники изучили технические методы количественного анализа моделирования и их связи с подготовкой стратегических документов и комплексных планов в области энергетики и климата.

В рамках своей работы проект SECCA создал Региональную группу по моделированию, в которую вошли по два молодых специалиста от каждой страны ЦА, и провел три региональных тренинга по энергетическому моделированию в период с сентября 2024 года по январь 2025 года.

Цель тренингов – передача основных концепций, теоретических и практических подходов, связанных с анализом и моделированием сложных энергетических систем на национальном и региональном уровне, сообщает «Туркменистан: Золотой век».