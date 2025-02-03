 Неймар получил в «Сантосе» легендарный 10-й номер Пеле

Бразильский нападающий Неймар стал игроком «Сантоса» спустя 12 лет. В родном клубе футболисту дали 10-й номер, под которым когда-то выступал Пеле. Об этом сообщили в официальном аккаунте команды в соцсети X.

32-летний футболист заявил, что рад снова играть за чёрно-белых.

«Король Пеле, твои желания — мои приказы. Трон и корона всегда будут твоими. Потому что ты вечен. Но номер 10… Это будет честью — носить священную футболку, которая так много значит для «Сантоса» и мира. Я обещаю сделать вcё возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле», — сказал Неймар в видео, опубликованном пресс-службой бразильского клуба.

Неймар играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год. За этот период он провёл за команду 225 матчей, забил 136 голов и отдал 64 результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €15 млн.