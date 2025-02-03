На сцене Пушкинского театра в Ашхабаде состоялась премьера спектакля «Служанки»

Премьера спектакля «Служанки» по пьесе французского драматурга Жана Жене с успехом прошла на сцене Государственного русского драматического театра им. А.С. Пушкина. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Режиссер спектакля — Андрей Павлов.

– Я с удивительной легкостью работал над постановкой спектакля «Служанки», – рассказывает он. – Сказывался отличный актерский состав, который понимал меня с полуслова.

В сценографию спектакля вошел диван, покрытый белый чехлом, как это было принято в 20-40-х годах прошлого столетия. Интерьер дополнен раритетным телефоном, тахтой, датируемой более поздним периодом, и будуаром с зеркалом, взятым из театральной гримерки.

Такая эклектика обстановки дома Мадам подчеркивает отсутствие принадлежности к какому-либо определенному времени. Главный атрибут на сцене – коллекция модной одежды Мадам. Хозяйка дома, в котором многие годы работают служанками две сестры Клер и Соланж, любит красиво одеваться.

Когда Мадам нет дома, одна из сестер переодевается в ее платье и представляет себя хозяйкой, которой доставляет удовольствие унижать другую сестру, исполняющую роль прислуги.

Дружными аплодисментами приветствовала публика актрис: Айну Джумаеву, Алину Андронову и Татьяну Овезмурадову.