Лондонский «Арсенал» одержал убедительную победу над действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» в матче Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл капитан «канониров» Мартин Эдегор. В начале второго тайма норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холланд восстановил равновесие, однако затем «Арсенал» продемонстрировал впечатляющую результативность. Томас Парти вывел лондонцев вперед, после чего Майлз Луис-Скелли, Кай Хаверц и Итан Нванери довели счет до разгромного.

После этой победы «Арсенал» набрал 50 очков и продолжает преследование лидирующего «Ливерпуля», в активе которого 56 очков и игра в запасе. «Манчестер Сити» с 41 очком остается на четвертой строчке турнирной таблицы, что существенно осложняет защиту чемпионского титула для команды Пепа Гвардиолы.

Стоит отметить, что недавно пополнивший состав «Манчестер Сити» узбекский защитник Абдукодир Хусанов остался в запасе в этом матче.