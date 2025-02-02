Сердар Пыгыев удостоен звания «Заслуженный коневод Туркменистана»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, согласно которому сейису-руководителю Группы национальных конных игр Galkynyş Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана, Пыгыеву Сердару Пыгыевичу, было присвоено почётное звание «Заслуженный коневод Туркменистана», сообщает TDH.

Данный указ был подписан в связи с большими заслугами Сердара Пыгыева в развитии коневодства в Туркменистане. Его вклад в сохранение и улучшение племенных и производительных качеств ахалтекинских скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью туркмен, был высоко оценён. В документе также отмечаются многолетний добросовестный труд и профессионализм С.Пыгыева, способствующие приумножению славы знаменитых на весь мир ахалтекинских коней.