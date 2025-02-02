Президент Туркменистана поручил продолжать популяризацию археологических находок на международном уровне

На заседании Правительства 31 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил продолжить работу по широкой популяризации на международном уровне археологических находок, обнаруженных в результате раскопок на территории страны.

Территория Туркменистана представляет собой уникальное место расположения древних объектов истории и культуры, относящихся к различным временным эпохам.

Первые следы человека, обнаруженные на территории страны, относят к эпохе позднего палеолита. В Туркменистане была открыта самая ранняя культура неолита Средней Азии — Джейтунская культура (около 6000 год до н. э.). Туркменская земля пережила взлеты и расцветы различных империй и государств.

Под научным руководством Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников в Туркменистане успешно проводятся археологические, научно-исследовательские и реставрационные работы на объектах во всех велаятах страны.

На территории Туркменистана исследования и раскопки проводят туркмено-российская Маргианская археологическая экспедиция и туркмено-французская археологическая миссия в Улуг-депе. По результатам археологических раскопок на протяжении многих лет обнаруживается большое число уникальных находок, которые передаются в музеи страны.

Так, в ноябре прошлого года в Национальном музее изобразительных искусств в Ашхабаде состоялась церемония открытия постоянной экспозиции находок с Улуг‐депе.

Об уникальных туркменских памятниках истории и культуры неоднократно писали международные научные журналы, археологические артефакты туркменской земли презентуют на различных международных форумах и конференциях.

В 2018 году в новом музее, расположенном на знаменитом Музейном острове в центре Берлина, была организована выставка «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана». Экспонаты из музейных коллекций Туркменистана тогда впервые были представлены за рубежом. В течение четырёх месяцев выставка работала в Археологическом музее Гамбурга, а затем, до июня 2019 года – в Музейном комплексе Райс-Энгельхорн города Мангейма. Специально к этому событию был издан красочный каталог экспонатов.