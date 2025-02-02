Президент Туркменистана поздравил группу Galkynyş с победой на фестивале в Монте-Карло

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил группу национальных конных игр Galkynyş в связи с их триумфальной победой на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, сообщает TDH.

«Уважаемые члены Группы национальных конных игр «Galkynyş»!

Сердечно поздравляю вас с большой победой на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Княжества Монако в первый месяц Международного года мира и доверия – получением Главного приза и специальных наград!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей независимой нейтральной стране последовательно развивается цирковое искусство.

По инициативе Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага цирковое искусство ещё более усовершенствовалось.

В настоящее время осуществляется масштабная деятельность по расширению сферы циркового искусства, а также по развитию международного сотрудничества. Мы и впредь продолжим работу в данном направлении.

Дорогие члены Группы национальных конных игр!

Как вы знаете, в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг созданы все условия для совершенствования национальных конных игр. Это является ярким свидетельством ещё большего развития циркового искусства в стране.

Группа национальных конных игр «Galkynyş», созданная по инициативе Героя-Аркадага, регулярно добивается побед, приумножая авторитет Отчизны.

Спортсмены группы «Galkynyş», удостаиваясь главных призов не только в нашей стране, но и на международных конкурсах, проводимых в государствах мира, высоко поднимают туркменский Стяг.

И на фестивале циркового искусства в Монте-Карло, считающемся самым престижным в цирковом мире, группа «Galkynyş» восхитила зрителей и жюри своими удивительными выступлениями.

Уважаемые члены Группы национальных конных игр «Galkynyş»!

Завоевание вами Главного приза и специальных наград на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло стало радостным событием, приумножившим международный авторитет нашей страны.

Ещё раз сердечно поздравляю вас с большим успехом – великой победой!

Желаю вам крепкого здоровья, огромных успехов в работе!», – говорится в послании Президента Туркменистана.