Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил верховую прогулку в цирке Аркадага

В ходе рабочей поездки в город Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов посетил Государственный цирк имени Гёроглы, где проехал верхом на коне по имени Ханбег по цирковому манежу, сообщает TDH.

Во время визита Председатель Халк Маслахаты отметил растущую международную известность ахалтекинских скакунов и высоко оценил достижения Группы национальных конных игр Galkynyş, особенно отметив их успех на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

Национальный Лидер туркменского народа также сообщил о планируемых в городе Аркадаг торжественных мероприятиях в честь успехов Группы Galkynyş и пожелал коллективу дальнейших достижений и побед.