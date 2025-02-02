На улицах Аркадага начала работу новая уборочная техника

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего визита в город Аркадаг в пятницу ознакомился с новой техникой, закупленной для коммунальных служб города. Прибытие современной уборочной техники стало подарком Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и значимым событием для «умного» города. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Важным этапом стала традиционная церемония принятия техники, когда седовласые матери, символизируя чистоту намерений, посыпали белоснежной мукой сверкающие корпуса машин и повязали аладжа. Это современное оборудование, соответствующее международным стандартам, уже продемонстрировало свою эффективность на улицах города Аркадаг, отмечает источник.

По данным газеты, использование передовых технологий подтверждает инновационный подход к развитию города, где чистота и порядок являются приоритетами. В Аркадаге вопросам экологии уделяется особое внимание.