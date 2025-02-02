Каждый участник группы Galkynyş получил премию в 1 000 евро за успехи в Монте-Карло

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты, Президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедов утвердил решение Фонда о выделении денежной премии членам Группы национальных конных игр Galkynyş.

Как сообщает TDH, за успешное выступление и получение престижных наград на 47-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло каждому из участников группы будет выделено по 1 000 евро, что в общей сложности составляет 17 000 евро.

Эта премия стала признанием заслуг членов группы Galkynyş, которые своими выступлениями способствовали популяризации и прославлению туркменской культуры и искусства на международной арене. Их успехи отражают высокий уровень мастерства и профессионализма, которые Фонд считает достойными награды и поддержки.