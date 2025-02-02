Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой силовых структур в городе Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой военных и правоохранительных органов в городе Аркадаг, сообщает TDH.

«Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство уровнем организации мероприятий, проводимых в последнее время в городе Аркадаг, отметив, что принимаемые меры по соблюдению правопорядка не реализуются должным образом, а контроль за деятельностью военных и сотрудников правоохранительных органов ослаблен», – говорится в сообщении.

По словам Председателя Халк Маслахаты, представители служб, которые должны контролировать соблюдение правопорядка, упустили из поля зрения эту работу. Также не отвечает требованиям дня деятельность дорожно-транспортной и других служб. Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководителям соответствующих ведомств оперативно исправить ошибки, допущенные в подведомственных службах, и навести порядок.

Обращаясь к собравшимся, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что от них требуется исполнение клятвы верности Родине и служение ей.

«Если вы не выполните свой долг, то понесёте соответствующее наказание как военные и правоохранительные органы за несоблюдение порядка и дисциплины», – сказал Национальный Лидер туркменского народа.