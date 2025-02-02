Группа конных игр Galkynyş получила премию в 3 млн манатов от Президента Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, согласно которому группа национальных конных игр «Galkynyş» была награждена денежной премией в размере 3 миллиона манатов, сообщает TDH.

Документ был подписан в целях дальнейшего совершенствования искусства разведения ахалтекинских скакунов, являющихся неотъемлемой частью богатого культурного наследия туркменского народа и сокровищницы человеческой цивилизации.

Ахалтекинские скакуны занимают почетное место в мировой коневодческой культуре, став национальной гордостью и достоянием Туркменистана, эталоном красоты, а также символом традиций украшения коней, национального конного спорта и игр. Премия была присуждена за большие достижения группы «Galkynyş» в представлении на международной арене туркменских «небесных» скакунов, и за вклад в пробуждение интереса к конному спорту и племенному делу среди молодежи, отмечается в сообщении Госинформагентства.