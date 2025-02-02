В Туркменистане планируется модернизировать работу трёх карбамидных заводов

В Туркменистане ведется работа по укреплению и модернизации материально-технической базы химической индустрии, обеспечению бесперебойной работы предприятий, находящихся в ведении Государственного концерна «Туркменхимия».

Вице-премьер Б.Аннамаммедов на заседании Правительства Туркменистана, отчитался о предпринимаемых шагах в этом направлении.

В частности, он отметил, что для дальнейшей надёжной работы заводов по выпуску удобрений таких, как «Тедженкарбамид», «Марыкарбамид» и «Гарабогазкарбамид» требуется обеспечить их бесперебойное снабжение необходимым технологическим оборудованием и средствами.

Данные заводы производят карбамидные удобрения, при этом снабжая ими отечественных сельхозпроизводителей и экспортируя данную продукцию.

На рассмотрение главы государства были представлены соответствующие предложения.

Президент Сердар Бердымухамедов, резюмируя отчет подчеркнул необходимость особого внимания к максимальному задействованию производственных мощностей действующих в стране химических предприятий. В этом контексте вице-премьеру было поручено обеспечить строгий контроль над выполнением контрактов по комп­лексному обслуживанию подведомственных Государственному концерну «Туркменхимия» заводов по выпуску карбамидных удобрений, сообщает ТДХ.