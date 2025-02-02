В Исламабаде состоялся семинар, организованный посольством Туркменистана

В Исламабаде состоялась конференция «Международный год мира и доверия: сотрудничество во имя мира», организованная посольством Туркменистана в Пакистане совместно с офисом постоянного координатора ООН в Пакистане и Исламабадским институтом стратегических исследований.

В ходе двухсекционной конференции посол Туркменистана А. Мовламов рассказал о политике страны по консолидации международных усилий в укреплении мира и доверия в международных отношениях. Особое внимание было уделено инициативе Туркменистана, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН, об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия, а также принятой Концепции приоритетных направлений работы в течение этого года.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители пакистанского МИДа, научных кругов и международных организаций, включая дополнительного секретаря МИД Пакистана Сайеда Хайдара Шаха и постоянного координатора ООН в Пакистане Мохамеда Яхья. Участники подчеркнули важность совместных усилий по созданию условий для восстановления диалога между народами и укрепления взаимного доверия в международной политике, отметив особую актуальность этих принципов в контексте существующих глобальных проблем.