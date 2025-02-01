Что покажут в ашхабадских театрах в эти выходные

Ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить в эти выходные театры города.

Предлагаем ознакомиться с театральной афишей на 1-2 февраля:

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

01.02.2025:«Çynymy aýtsam» 19:00;

02.02.2025: «Gülki agşamy» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

01.02.2025: «Etme oglan sen oýun» 19:00;

02.02.2025: «Super gaýyn ene»19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

01.02.2025: «Mähriban dideler» 19:00;

02.02.2025: «Geliň gülşeliň» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

01.02.2025: «Похищение Чебурашки» 12:00; 14:00;

01.02.2025: «Волки и овцы» 19:00;

02.02.2025: «Бременские музыканты» 11:00; 13:00;

02.02.2025: «Семейная тайна» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр:

01.02.2025: «Altyn jüýje» 11:00;

01.02.2025: «Jüýteniň toýy»19:00;

02.02.2025: «Janly gurjaklar»12:00; 17:00;

02.02.2025: «Çagaly öý bazar » 19:00.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»