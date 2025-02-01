Стал известен состав сборной Туркменистана по хоккею на Азиаду-2025

Стал известен состав сборной Туркменистана на Азиатские игры, которые пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине, передает «Туркменпортал».

Сборная Туркменистана попала в группу «С», где сыграет против Индии, Гонконга и Макао.

Состав сборной Туркменистана:

Вратари: Танрыберды Гуванджов, Керемли Чарыев;

Защитники: Гурбанмырат Танныев, Максат Какаев, Довлет Хыдыров, Амангельды Аганиязов, Сердар Какаджанов, Эркин Какабаев, Муса Аннасапаров, Аллан Мухиев;

Нападающие: Сердар Дурдыев, Баймырат Баймырадов, Арслан Гельдымырадов, Арслан Нурыев, Какагельды Атаев, Ахмет Гурбанов (капитан), Доврангельды Байджаев, Овезгулы Эсенов, Бегенч Довлетмурадов, Новруз Байханов, Александр Ваховский, Назар Оразов.

Главный тренер: Ильяс Велиев, помощник тренера: Гуванчмырат Джепбаров.

Сборная Туркменистана стартует на Азиатских играх матчем против сборной Индии 4 февраля, затем встретится с командой Макао 5 февраля, а групповой этап завершит игрой против Гонконга 9 февраля.