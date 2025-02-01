Состоялась встреча по обсуждению успехов в развитии лабораторных служб здравоохранения Туркменистана

Сегодня в Ашхабаде состоялось совещание по обсуждению прогресса реализации национальной политики, стратегического и оперативного планов развития лабораторной службы сектора здравоохранения.

Встреча, организованная Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке Странового офиса ВОЗ в Туркменистане, была посвящена рассмотрению прогресса реализации «Оперативного плана развития лабораторной службы сектора здравоохранения Туркменистана на период 2022-2024 годы». Также были рассмотрены разработки нового плана мероприятий для укрепления потенциала национальной лабораторной службы здравоохранения.

В совещании приняли участие члены Национальной рабочей группы по вопросам лабораторной службы из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной службы «Туркменстандартлары», Государственного эталонного центра, Государственной ветеринарной службы МСХи ООСТ и медицинские работники из города Аркадаг, Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

В ходе встречи был оценен прогресс в реализации «Оперативного плана развития лабораторной службы сектора здравоохранения Туркменистана на период 2022-2024 годы» и начата работа над проектом Оперативного плана на очередной период. Новый план определит стратегические приоритеты на ближайшие годы.

Мероприятие было проведено при поддержке проекта «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы «Единое Здоровье» в странах Центральной Азии».

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане подтверждает свою приверженность поддерживать усилия Туркменистана в укреплении системы здравоохранения и обеспечении доступа к качественным лабораторным услугам для всех, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.