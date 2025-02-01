Сборные Туркменистана выступят на Кубке Азии по баскетболу 3х3 в Сингапуре

Мужская и женская сборные Туркменистана по баскетболу 3х3 примут участие в Кубке Азии, который пройдет в Сингапуре с 26 по 30 марта, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

По данным газеты, формат 3х3 становится все более популярным в Туркменистане и уже принес стране несколько значимых достижений. В прошлом году национальная команда успешно выступила на предолимпийском турнире во Франции, где прошла два отборочных этапа и добилась убедительных побед в финальной стадии. Особо отличился капитан сборной Мердан Ходжамедов, признанный лучшим игроком турнира.

В 2023 году на молодежной Лиге наций Западно-Азиатского региона в Катаре как мужская, так и женская команды завоевали серебряные награды. А женская сборная страны еще в 2017 году взяла бронзу на V Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде.