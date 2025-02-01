«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов
Испанский «Реал» сыграет с английским «Манчестер Сити» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка этапа прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Матчи раунда пройдут 11-12 и 18-19 февраля.
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
- «Брест» (Франция) – «ПСЖ» (Франция);
- «Брюгге» (Бельгия) – «Аталанта» (Италия);
- «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания);
- «Ювентус» (Италия) – ПСВ (Нидерланды);
- «Монако» (Франция) – «Бенфика» (Португалия);
- «Спортинг» (Португалия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
- «Селтик» (Шотландия) – «Бавария» (Германия);
- «Фейенорд» (Нидерланды) – «Милан» (Италия).
Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене.