Международный пункт перехода на границе Казахстана и Туркменистана возобновит свою работу

Перспективы развития сотрудничества и повышение эффективности железнодорожных перевозок между Казахстаном и Туркменистаном были обсуждены в Алмате в ходе двусторонних переговоров представителей АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Агентства «Туркмендемирёллары». Об этом сообщает Rail-news.kz.

Стороны пришли к соглашению о возобновлении работы объединённого международного пункта перехода на железнодорожной станции Болашак, расположенной на границе Казахстана и Туркменистана.

Данная мера направлена на увеличение объёмов перевозок между двумя странами, поскольку возобновление работы международного пункта позволит ускорить процесс обмена поездами и сократить время досмотров, необходимое для транспортировки грузов.

В 2024 году объём перевозок между двумя странами составил 1,6 миллиона тонн, отмечает источник.