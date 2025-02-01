Железнодорожники Туркменистана, Казахстана, Ирана и России договорились активизировать маршрут Север-Юг

В Алматы состоялась двухдневная встреча представителей железных дорог Исламской Республики Иран, АО «НК «Қазақстан темір жолы», ОАО «Российские железные дороги» и Агентства «Туркмендемирёллары», сообщает Rail-news.kz.

Стороны рассмотрели итоги перевозок грузов по территории Казахстана через пограничную станцию Болашак, уделив особое внимание вопросам повышения привлекательности международного транспортного коридора Север-Юг.

Также были рассмотрены благоприятные сквозные тарифные условия для перевозок по территориям России, Казахстана, Туркменистана и до иранского порта Бендер-Аббас. Участники встречи подтвердили готовность наращивать объёмы перевозок по данному маршруту и дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества.

В завершение встречи был подписан протокол о достигнутых договорённостях, отмечает источник.