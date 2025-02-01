В Туркменистане проведены тренинги по транспортной статистике

В Ашхабаде 30 и 31 января были проведены тренинги по транспортной статистике для сотрудников Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстата).

Тренинги были организованы Программой развития ООН (ПРООН) совместно с Туркменстатом.

Обучение было направлено на совершенствование методов сбора и анализа данных по автомобильному транспорту. Участники изучили новые подходы к расчету общего количества пассажиров и объема грузоперевозок. Особое внимание было уделено пониманию ключевых показателей транспортной статистики, обеспечению более точного охвата данных и устранению пробелов в существующих записях.

«В прошлом году ПРООН совместно с национальными партнерами организовала выборочное обследование грузовых и пассажирских перевозок по всей стране. Результаты данного обследования позволят улучшить информационную базу для расчета показателей транспортной статистики по пассажиро- и грузообороту», — отметила Светлана Силаева, международный эксперт ПРООН. «Мы также смогли получить стоимостные показатели объема ненаблюдаемых перевозок по индивидуальному автотранспорту».

Данные тренинги способствовали повышению квалификации специалистов Туркменстата, обеспечивая более надежный сбор и анализ данных для принятия обоснованных решений в транспортном секторе, сообщается в пресс-релизе ПРООН.